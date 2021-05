Juventus, Genoa e Bologna hanno messo gli occhi sullo stesso giocatore. Un giovane attaccante reduce dalla prima stagione tra i professionisti.



Malgrado un campionato di Serie C tutt'altro che positivo per il suo Arezzo, retrocesso in D senza neppure passare attraverso la prova d'appello offerta dai playout, il giovanissimo Diego Zuppel è riuscito ugualmente a mettersi in luce, dimostrandosi come uno dei talenti più promettenti dell'intero panorama del terzo livello nazionale.



Punta centrale mancina dal fisico imponente (è alto 1,92 centimetri per quasi 90 chili), il classe 2002 cresciuto nel vivaio del Perugia prima di passare in quello aretino ha collezionato due gol e un assist in 14 apparizioni, quasi tutte parziali, prima che un fastidio muscolare lo mettesse KO per la seconda parte dell'ultimo torneo.



Secondo quando scrive La Nazione su di lui avrebbe messo gli occhi la Juventus, intenzionata a metterlo a disposizione della sua Under 23 per monitorarne la crescita. Negli ultimi tempi, tuttavia, anche Bologna e Genoa, club sempre molti attenti ai talenti delle serie inferiori, avrebbero sondato il terreno con la società toscana.