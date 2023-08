In questi ultimi giorni di mercato la Juventus dovrà definire alcune uscite di giocatori che sono fuori dal progetto di Allegri. Tra questi c'è sicuramente Kaio Jorge, che rientrato dall'infortunio è in cerca di un progetto dove possa giocare con continuità.ma l'attaccante brasiliano sta prendendo tempo per capire se possono arrivare altre proposte.- Se l'Udinese dovesse vendere Beto - è molto vicino all'Everton per un'operazione da 30/35 milioni bonus compresi -, ma la Juventus vorrebbe girarlo ai gialloblù per rispettare la parola data e perché pagherebbero una percentuale d'ingaggio maggiore.- In questi giorni c'è stato comunque un primo approccio per capire se ci sono margini per portare Kaio Jorge a Udine, Sottil sta valutando il profilo dell'attaccante brasiliano anche se a far riflettere l'allenatore bianconero sono le condizioni fisiche dell'attaccante brasiliano:. Kaio Jorge arriva da una serie di infortuni che non gli hanno ancora permesso di dimostrare il suo valore in Italia, per questo la Juve sta lavorando per trovargli la piazza giusta dove potersi esprimere al meglio.