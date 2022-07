La trattativa tra la Juventus e il Bayern Monaco per Matthijs de Ligt entra nel vivo. Il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, è atterrato in questi minuti a Torino e, intercettato dai cronisti all'aeroporto di Caselle, ha chiosato: "Fiducia? Vediamo".



LA SITUAZIONE - Nelle prossime ore è previsto un incontro con la dirigenza bianconera per approfondire il discorso. Per De Ligt, la Juve parte da una valutazione di base di 75-80 milioni di euro più bonus, cifra che il Bayern proverà ad abbassare forte della volontà del giocatore di trasferirsi in Baviera e di una base d'intesa sull'ingaggio raggiunta a 10 milioni a stagione.