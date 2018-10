Shade, rapper torinese e tifoso della Juventus, ha rivelato al Corriere di Torino un retroscena sulla maglia per la stagione 2019-20, che per la prima volta non dovrebbe presentare le strisce bianconere: "Mi risulta che l’abbia scelta direttamente il presidente Agnelli, fra tre opzioni presentate dall’Adidas. La Juve ha un grande mercato negli Stati Uniti, e lì le strisce non vendono. Quando lavoravo da commesso al negozio bianconero dello Stadium, gli stranieri acquistavano soltanto la seconda e terza maglia, a tinta unita. A me piace molto, io sono per i cambiamenti: uscire dalla comfort zone ripaga. Anche il nuovo logo della Juve all’inizio non piaceva, ora lo adorano tutti".