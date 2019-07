Mario Mandzukic può lasciare la Juventus e secondo quanto riporta il The Telegraph, il croato interessa all'Everton. I Toffees sono pronti a investire 15 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante bianconero che non rientra nei piani di Maurizio Sarri per la prossima stagione. Mandzukic interessa anche in Germania, al Borussia Dortmund.