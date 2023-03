Roma-Juventus prenderà il via questa sera a partire dalle 20.45 all'Olimpico e sarà il posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Adrien Rabiot ha segnato cinque gol in questo campionato, tutti in casa: è il giocatore che ha realizzato più reti in incontri domestici senza andare a segno in trasferta nel torneo in corso; l’ultimo centrocampista della Juventus con più centri in una singola stagione di Serie A è stato Sami Khedira nel 2017/18 (nove).