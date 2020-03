La partita tra Juventus e Inter verrà ricordata negli anni. Quella dello Stadium è stata una partita storica, a prescindere dal risultato. Si è giocata in un ambiente surreale, con lo stadio vuoto e solo le rispettive panchine ad incitare. Senza pubblico i calciatori non sembrano neanche loro. La mancanza del pubblico li ha resi, per una notte, più umani. Ogni pallonata restituiva la sua reale pesantezza, come se fosse una partita “normale” non tra i più forti calciatori al mondo. A un certo punto, nel secondo tempo, Rodrigo Bentancur respinge di coscia una conclusione dalla distanza.