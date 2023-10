Moise Kean è stato un protagonista di Juve-Verona ma non nel modo in cui l'attaccante sperava. Il nativo di Vercelli aveva trovato due volte la porta ma in entrambe le occasioni il Var è poi intervenuto per annullare le reti. Ammonito e nervoso, Kean è stato sostituito da Chiesa intorno all'ora di gioco. La scelta di Allegri è stata mal digerita dal centravanti della Nazionale che è uscito furioso dal campo e si è diretto verso gli spogliatoi senza restare in panchina con i compagni. Come riportato da Sky Sport, uscendo, il giocatore si è rivolto più volte al suo allenatore, dicendo: 'Perché io? Perché togli me?'.