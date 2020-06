Rispondendo ad alcuni tifosi su Instagram, il centrocampista della Juve, Sami Khedira, ha dichiarato: "Sono tedesco, sono sempre felice quando sono in Germania, ma anche in Italia mi sento a mio agio. Per me però il paese più impressionante è la Spagna: ho vissuto per cinque anni, ho conosciuto persone fantastiche. Spero di poter tornare di nuovo a vivere in Spagna".