Rodolfo Arrubarrena è stato l'allenatore che nel 2015 ha lanciato il centrocampista della Juve Rodrigo Bentancur nel calcio dei grandi: "Io l’ho usato anche come mezzala sinistra… Se lo chiedete a lui, vi dirà che si trova meglio dove ha giocato con l’Inter: da ‘volante’ ovvero regista - ha raccontato Arrubarena a La Gazzetta dello Sport - Ha uscita di palla pulita e passaggio filtrante per prendere il posto di Pjanic. Ma a me piace quando da interno si infila in area: potrebbe segnare di più, per centimetri e tecnica mi ricorda ancora Pogba”.