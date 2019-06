Luca Toni, ex attaccante, tra le altre, della Juventus, parla a Tuttojuve.com della possibilità di vedere Mauro Icardi in bianconero: "Secondo me è un giocatore molto importante, non so che sia successo in nerazzurro e lo sanno solo loro. Quando giochi con tanti campioni non sei l'unico in rosa ad esserlo e per diventarlo in maniera assoluta devono essere i tuoi compagni ad eleggerti. Ecco perché, a mio parere, Icardi non ha ancora compiuto questo salto. Alla Juve potrebbe far bene, lui e Ronaldo sono molto forti ma non so se potrebbero essere supportati a dovere. Tutto dipenderà dalle idee del nuovo allenatore e se può piacere questo tipo di attaccante".