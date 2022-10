Non è stata una coincidenza fortunata. Quella che ha visto l'intervista di Angel Di Maria, rilasciata in Argentina qualche settimana fa, essere trasmessa e rilanciata proprio mentre la Juve doveva affrontare la cocente eliminazione dalla Champions. Quanto basta per scatenare nuovamente le critiche e la frustrazione di buona parte della tifoseria bianconera, che sperava di poter godere del talento di Di Maria e invece fin qui lo ha visto in campo appena per 333 minuti, lasciando sullo sfondo quella sensazione difficile da spazzare via. Quella che vorrebbe El Fideo solo di passaggio in bianconero e con la testa già altrove, prima al Mondiale e poi al Rosario Central. D'altronde il ritorno in Argentina tra una stagione fa parte dei programmi originari di Di Maria, mai tenuti nascosti e solamente ribaditi in occasione di questa intervista tanto contestata. Sorprendente no, sfortunatamente intempestiva sì.



IL FUTURO – Un amore a tempo quello tra Di Maria e la Juve, un amore che in realtà non è ancora realmente sbocciato. Ma stando a quanto trapela dal suo entourage, comunque destinato a durare almeno fino al termine naturale del suo contratto. Nessun approdo anticipato al Rosario Central dunque, o quantomeno non è in programma. Piuttosto ora El Fideo dovrà provare a rispettare la tabella di marcia di recupero dall'ultimo infortunio, quella che prevede un ritorno in campo la prossima settimana in vista dei match con Psg e Inter. Così da essere pronto per il Mondiale.