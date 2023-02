E' un Lapo Elkann scatenato quello che sta rispondendo a tantissimi tifosi bianconeri su Twitter. Fratello di John e cugino dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, Lapo si è esposto con frasi e parole importanti, che stanno facendo il giro del web: "Il sole sorgerà molto presto per noi dobbiamo avere fede essere uniti e compatti. Forza Juve fino alla fine. Abbiamo passato tempeste e tante difficoltà torneremo più forti che mai. Ma soprattutto a tutti voi Tifosi vi dico abbiamo bisogno di Ognuno di voi più che mai. Forza Juventus per sempre e fino alla fine".



SU SANTORIELLO - "Io sono solamente con Rispetto curioso che questo PM dica cose del genere questa non è giustizia ma diffamazione verso una squadra che ha fatto tanto". E ancora, sugli insulti alla sua famiglia ha replicato: "Sono esseri vergognosi Edoardo era un GRANDE e lo porto nel mio cuore ogni giorno era sensibile, buono, puro e vero con le sue fragilità come tutti noi".



L'UGUAGLIANZA - Una Vergogna. Uniti e Compatti vinceremo. Purtroppo la giustizia non è uguale per TUTTI ma dovrebbe". Infine, a chi lo vorrebbe chiamare Presidente replica: "Grazie di cuore".