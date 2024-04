Juve, l'Arsenal rompe con Thomas Partey: via a prezzo di saldo, la cifra

18 minuti fa



L'Arsenal e Thomas Partey sono ai ferri corti e il rapporto del centrocampista ghanese con i Gunners è destinato ad interrompersi nel corso della prossima estate quando sarà messo ufficialmente sul mercato.



Classe 1993 ex-Atletico Madrid ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, ma Arteta ha smesso di puntare su di lui (solo 8 presenze stagionali) ed è pronto a sostituirlo con Zubimendi come primo obiettivo.



Per questo motivo, nonostante un ultimo anno di contratto rimasto, per lui i Gunners hanno fissato un prezzo di mercato relativamente basso. Con "soli" 15 milioni di euro ci sarà il via libera e secondo TeamTalk in Inghilterra è la Juventus il club maggiormente interessato.