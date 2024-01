Juve, l’Arsenal tenta Vlahovic: la decisione di Giuntoli e il piano per il rinnovo

Gabriele Stragapede

Un destino legato a doppio filo al mercato. Il futuro di Dusan Vlahovic, sessione dopo sessione, è avvolto in una nube di mistero che confina tra le sirene della Premier League e dei top club europei alla ricerca di un centravanti e un rinnovo di complessa fattura con la Juventus. Ma facciamo ordine. L’attaccante serbo è contento di essere a Torino, il rapporto con il resto dei compagni è ottimo e si sente apprezzato dalla società. Tuttavia, il prolungamento di contratto tarda ad arrivare, specialmente ora che una nuova vecchia pretendente si è fatta sotto.



SI MUOVE LA PREMIER – Dall’Inghilterra, infatti, è stata rilanciata una nuova indiscrezione: l’Arsenal è pronto a offrire una cifra pari a 60 milioni di euro per strappare Dusan Vlahovic alla Juventus. Un conguaglio economico di assoluto valore, oltre che congruo alle prestazioni stagionali offerte dall’ex Fiorentina in questo primo scorcio di Serie A. Offerta pronta, quindi? Sì, a quanto affermano i media inglesi, ma che ancora non ha trovato l’approvazione (né tanto meno la ricezione) da parte del CFO bianconero Cristiano Giuntoli che, ieri sera, nel pre-partita del match vinto per 6-1 contro la Salernitana (valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia), a Mediaset ha affermato: “Arsenal? Non ne sappiamo niente, non è sul mercato". Nessuna trattativa, dunque, all’orizzonte. Incedibile quindi? Non esattamente. Non essere sul mercato ora, non significa non valutare un’offerta che risulti adeguata per la dirigenza della Vecchia Signora. Il DS dei Gunners Edu, alla cerimonia del Golden Boy, aveva avuto di modo di chiacchierare con Giuntoli, magari proprio del serbo. Un rilancio futuro degli inglesi è possibile, soprattutto se il rinnovo rimarrà complesso da trattare come in questo momento.



PIANO RINNOVO - A rendere complessa la situazione intorno a Vlahovic, infatti, è proprio il rinnovo. A partire dalla prossima stagione (e sino al termine dell’accordo, datato 30 giugno 2026), lo stipendio dell’ex Fiorentina, come da accordi contrattuali sottoscritti nel gennaio 2022, andrà a salire in maniera costante sino a toccare i 12 milioni netti, un complessivo che sfonderà il tetto dei 20 milioni di euro lordi. Un rapporto economico che non è in linea con i parametri fissati dalla società piemontese. Per questo, insieme all’agente Darko Ristic, si sta studiando un piano che possa sì ridimensionare tali cifre, ma anche andare incontro, reciprocamente, alle esigenze del club e del giocatore. Gli incontri con l’entourage ci sono già stati, ma non hanno ancora portato alla fumata bianca. La società desidera prolungare il contratto per poter così abbattere almeno in parte la quota annuale di ammortamento, ma anche a rimodulare quell'ingaggio così importante. La trattativa procede a fuoco lento, basandosi sulla volontà reciproca di sposare il progetto bianconero. Parti al lavoro, ma occhio all’Arsenal.