Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport Alex Sandro potrebbe prolungare il rapporto con la Juventus nonostante l'interesse di tanti top club europei, Manchester United e Psg su tutti. Via Asamoah, Spinazzola subito alle prese con il recupero da un brutto infortunio: la prassi non poteva che essere quella di chiedere un ulteriore sforzo ad Alex Sandro a cui è stato negato il trasferimento al Chelsea meno di un anno fa. Secondo La Gazzetta i bianconeri sono pronti ad offrire ad Alex Sandro un nuovo accordo da 5 milioni a stagione fino al 2023, quasi il doppio per il terzino, per ora fermo a 2.8 milioni annui.