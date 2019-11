La Gazzetta quest'oggi ha raccontato che fine ha fatto Mario Mandzukic. Entrando nel dettaglio delle sue giornate: “Mandzukic ormai si è abituato a questa triste monotonia: ogni giorno svolge il suo programma personalizzato, seguito a turno da un preparatore bianconero. Fa orari diversi rispetto ai compagni, che non incontra mai: appena finito fila dritto a casa, dove lo aspetta la compagna Ivana. A Torino nessuno lo ha più visto: usciva pochissimo già prima (qualche rarissima puntata al ristorante “Catullo”, l’unico frequentato in questi anni), figuriamoci ora. Ha abitato a lungo a Moncalieri, nell’ex casa di Arturo Vidal, in una zona isolatissima, ultimamente però aveva deciso di trasferirsi in una casa più grande, perché pensava di restare alla Juve per sempre. E invece no: è ferito, furioso e amareggiato per il comportamento del club, ma ha scelto il silenzio. Avrebbe preferito che Paratici gli avesse comunicato a inizio estate l’intenzione di cederlo, invece si è ritrovato improvvisamente sul mercato a luglio”.