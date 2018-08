Beppe Marotta, direttore generale della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Chievo: "Cristiano Ronaldo? Per essere campioni bisogna avere capacità non solo professionali, ma anche umane. Lui è un prototipo dell'eccellenza, non solo divertirà la gente ma darà un apporto importante a noi e a tutto il calcio italiano. Questo è il nono campionato della gestione di Andrea Agnelli, il percorso è stato con un'asticella alzata di anno in anno".



SU BONUCCI-CALDARA - "Scambio nato sia da motivi tecnici che economici. L'obbligo del management è puntare al massimo dei risultati mixando valutazioni economiche e tecniche, si tiene in considerazione tutto".



SU MARCHISIO - "L'addio di Marchisio? Non ci sono stati condizionamenti legati all'eventuale inserimento nella lista Uefa. Tutto è nato da un confronto sereno tra società e giocatore, con difficoltà di giocare maggiori rispetto al passato, per noi era doveroso chiarirlo col giocatore. Lui ha preferito questa soluzione, il rapporto si è concluso in modo corretto. Noi gli siamo grati, come calciatore e come uomo, ma il gioco di calcio è fatto di queste dinamiche".



SULLE RIVALI - "Come valuto le nostre rivali? L'Inter ha avuto un procedimento di crescita graduale in questi due/tre anni, con operazioni intelligenti e belle come de Vrij. Non dico sia l'anti Juve, ma nelle prime Inter e Juve ci sono a pieno titolo".