Stephy Mavididi, attaccante della Juventus Under 23, ha raccontato il suo esordio in Serie A contro la Spal. “E’ stato un mix di emozioni, è stato bellissimo debuttare in prima squadra, ma purtroppo abbiamo perso la partita", le sue parole al canale ufficiale bianconero: "Quindi è stato un insieme di momenti felici e tristi, perché volevamo vincere o pareggiare ma non è successo. Non lo dimenticherò di sicuro, ho lavorato tutta la vita per un momento così, è stato bello veder ripagato tutto il mio lavoro. Ma adesso ho una missione, voglio ancora di più. E’ stato bello esordire, ma voglio di più. Non è un brutto punto di partenza per la mia carriera, ho solo 20 anni ma come ho detto voglio continuare a crescere”.