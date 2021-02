Weston McKennie è arrivato quest'estate alla Juventus dallo Schalke 04 per 4,5 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni (pagabili in tre esercizi) e ulteriori 7 milioni al massimo di bonus. Un'operazione con pagamento parecchio dilazionato, per potersi assicurare il giocatore gravando poco su un bilancio. La Juve, visto il rendimento del giocatore, ha già deciso di riscattarlo in estate.