La strategia di mercato della Juventus è chiara e delineata da tempo e si suddivide in due fasi. La prima si concluderà entro il 30 giugno e vedrà i bianconeri provare ad affondare il colpo solo su giocatori dal costo nullo o quasi per il cartellino. Pogba ne è l'esempio più lampante, ma anche Di Maria lo segue a ruota. Dal 1° luglio in poi, invece, scatterà la fase 2 in cui la Juventus proverà anche a fare qualche investimento sul mercato evitando così di appesantire il bilancio che si chiuderà il 30 giugno. Per poter operare su colpi come Zaniolo o Koulibaly sarà comunque necessario vendere, o quantomeno liberarsi di esuberi dall'ingaggio importante come Ramsey e Arthur, ma anche Kean il cui futuro è tutto da scrivere.