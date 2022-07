Sembra non conoscere fine l'ormai eterna trattativa tra il Genoa e la Juventus per lo sbarco in rossoblù di Radu Dragusin.



Anche l'incontro di ieri tra i rappresentanti del giocatore e i dirigenti del club più antico d'Italia non ha infatti portato alla tanto attesa fumata bianca. Dragusin appare ancora titubante circa la possibilità di trasferirsi a titolo definitivo al Grifone, rinunciando al contratto in essere con i bianconeri valido fino al giugno 2025. La mancata decisione del difensore ha fatto slittare anche le visite mediche propedeutiche al suo arrivo in Liguria, inizialmente già programmate per la metà di questa settimana.



I rallentamenti nell'operazione non dovrebbero comunque compromettere l'arrivo alla Juventus di Andrea Cambiaso, il cui approdo a Vinovo appare ormai staccato dall'esito della trattativa tra Dragusin e il Genoa.