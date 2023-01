Aspettando le prossime mosse della Juventus, che con ogni probabilità si appellerà al Collegio di Garanzia del Coni, la stangata è pesante, storica. Sono 15 i punti di penalizzazione in campionato. E poi le inibizioni per i dirigenti coinvolti sono a loro volta ben più pesanti di quelle richieste dalla Procura Federale: 30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio. Uno solo è ancora in carica, proprio il direttore sportivo Federico Cherubini: questo porta a un'altra conseguenza, la Juve dovrà nominare un nuovo ds almeno ad interim.





Seguono aggiornamenti