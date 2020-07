La Juve continua a guardare in casa del Wolverhampton. Oltre a seguire da vicino Raul Jimenez - ma la richiesta del club inglese è altissima - i bianconeri hanno messo gli occhi anche su Adama Traoré: esterno 24enne cresciuto nel Barcellona che vorrebbe riportarlo in blaugrana, il giocatore piace anche al Manchester City. Concorrenza di livello quindi per i bianconeri, che per ora non hanno ancora fatto la prima mossa. A riportarlo è Espn.