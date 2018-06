Praticamente certa di aver ormai messo al sicuro la trattativa per portare in bianconero Mattia Perin, il cui passaggio dovrebbe definirsi domani, la Juve lavora con il Genoa anche per colui che viene definito già come l'erede del portiere di Latina.



Secondo Tuttosport in edicola questa mattina la dirigenza piemontese durante l'incontro di domani con i colleghi liguri vorrebbe allargare il discorso anche ad Alessandro Russo, giovanissimo estremo difensore dell'Under 17 azzurra del quale da tempo si parla un gran bene.



Lo stesso Mattia Perin, in occasione del suo commiato dal Ferraris due settimane fa, ebbe modo di indicare proprio nel giovane portiere calabrese il suo naturale erede.