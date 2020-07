Fabio Paratici, CFO della Juve, parla ai microfoni di Sky Sport nell’immediata vigilia della sfida con il Torino del record di Gigi Buffon e non solo.



SU BUFFON - “Non ci aspettavamo il suo ritorno dal PSG, ma quando c’è stata l’opportunità l’abbiamo colta. Siamo molto felici per Gigi. Io sono un po’ di parte, per me è un grande amico e una persona da cui ho imparato molto. Sono anche umanamente felice".



CALCIO POST COVID - "Questo è un calcio differente, siamo in un periodo di pre campionato in cui si giocano dei titoli. La condizione non è omogenea per tutti, trovi difficoltà, non tutti hanno la stessa brillantezza. Dobbiamo contare che ci sono gli avversari e questo è un calcio differente".



SUL RITORNO DI PIRLO - “Nella storia della Primavera i nostri allenatori ora allenano stabilmente in Serie B e Serie A. Succede ora ed è successo in passato, come Gasperini. Con Pirlo abbiamo sempre mantenuto un gran legame. Adesso però l’Under 23 si sta giocando l’accesso alla Serie B, non è il caso di commentare queste notizie”.