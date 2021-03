Le strade della Juventus e di Gianluigi Buffon potrebbero separarsi a fine stagione. L’addio ai colori bianconeri non è un’ipotesi così remota tanto che i betting analyst di Sisal Matchpoint non escludono il ritorno del portere al Parma, quotato 4 volte la posta, come riporta Agipronews.



Il suo approdo alla corte dei ducali sarebbe la chiusura di un cerchio per Buffon, che proprio a Parma, debuttando contro il Milan, iniziò la sua carriera. Un finale romantico per il portiere campione del mondo nel 2006, ormai 43enne, che potrebbe tornare, dove tutto è cominciato quando aveva solo 13 anni.