La Juventus e Paul Pogba sono vicine a dirsi di sì, ma il club bianconero dovrà prima fare spazio al francese nel monte ingaggi con un addio importante. Si tratta di Aaron Ramsey che tornerà dal prestito ai Rangers, ma per cui il capitolo in bianconero è già da considerarsi concluso. Rescissione o cessione, per il gallese sarà addio.