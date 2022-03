Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato a Mediaset prima di Fiorentina-Juve di Coppa Italia:



"E' una partita importante per noi, vuol dire cercare di andare a giocarci un'altra finale. Prepariamo partita per partita, vogliamo andare avanti dappertutto. Sarà una partita difficile, soprattutto qui, la Fiorentina merita la classifica che ha. Vlahovic non sarà il primo né l'ultimo a passare certe cose, è concentrato e farà bene"