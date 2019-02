Le certezze le costruisci poco alla volta, non bastano 90 minuti per smontarle. Sono proprio questi i momenti che fanno crescere e diventare più forti le grandi squadre #BolognaJuve #FinoaAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/hjOCbeBYnw — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) 24 febbraio 2019

, centrocampista della, affida al proprio profilo Twitter un pensiero sulla vittoria contro il Bologna, arrivata dopo la sconfitta in Champions contro l'Atlético: "Le certezze le costruisci poco alla volta, non bastano 90 minuti per smontarle. Sono proprio questi i momenti che fanno crescere e diventare più forti le grandi squadre".