Parlando a Radio Rai l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato della sconfitta subita con la Juventus attaccando i bianconeri: "Juve in Champions? Ha le carte in regola per rovesciarla, ma deve fare una grande gara e giocare meglio di oggi. La vedo difficile che l'Atletico ne prenda tre e non segni. Però se fossi in loro sarei fiducioso".