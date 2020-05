Non sparate su Pjanic. Miralem Pjanic nelle ultime ore e negli ultimi giorni è stato bersaglio di tante critiche, da parte dei tifosi, ma anche oggetto di diverse notizie e speculazioni mediatiche. Il suo futuro è il fulcro dell'attenzione per quanto concerne il mercato bianconero, un fatto da cui dipendono acquisti, cessioni e le strategie del centrocampo che verrà. L'intreccio con il Barcellona, così come i colloqui tra le parti continuano e le strade sono ben tracciate: la Juve reputa Pjanic una pedina di scambio, ma solo per un'ottima plusvalenza e solo per un affare che coinvolga un centrocampista di altrettanto livello, nel caso catalano Arthur.