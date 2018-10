Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, parla a RMC Sport dopo il pareggio per 1-1 col Genoa: "Delusi? Sì, sicuramente, nello spogliatoio sicuramente c'è un po' di rabbia, siamo un po' dispiaciuti per questo risultato perché sicuramente volevamo vincere. Poi c'è mancata forse questa volontà di andare a chiudere definitivamente questa partita. Sull'1-0 l'avversario è sempre dentro, perché dal niente, come hanno fatto oggi, sono riusciti a fare gol. Complimenti a loro, ma a noi dispiace perché volevamo continuare questa bella striscia che la Juve stava facendo fin adesso".