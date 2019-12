Questa mattina in casa Juve si è allenato ancora a parte Aaron Ramsey, che potrebbe non essere disponibile per la sfida di domenica alle 15 contro l'Udinese. Il centrocampista è ancora alle prese con il sovraccarico muscolare che l'ha già tenuto fuori per la gara con la Lazio e il Bayer Leverkusen. Il gallese è infatti fuori dal 5 dicembre, dopo aver saltato praticamente tutto il mese di ottobre per un problema agli adduttori. Massima prudenza, dunque, per Ramsey. E non è da escludere che possa tornare in campo direttamente dopo la sosta, nel 2020.