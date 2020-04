Juventus-Real Madrid, una sfida dal sapore europeo che si presenterà sul mercato estivo. E non solo per l’ambito centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Stando a quanto riporta 90min, il duello si può estendere anche N’Golo Kanté. Il tecnico delle Merengues Zidane avrebbe indicato il francese del Chelsea come l’ideale, in alternativa all’ex bianconero, per rinforzare la propria mediana, mentre Sarri sarebbe più che felice di poter lavorare nuovamente con Kanté dopo l’esperienza in Blues. Da un francese all’altro, la musica sarà la stessa: sarà Juve contro Real Madrid.