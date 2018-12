La Juventus è a caccia del gol numero 5.000 nella propria storia, mentre Cristiano Ronaldo cerca la rete numero 670 in carriera. Doppio appuntamento con la cifra tonda, dunque, per il fenomeno portoghese e i bianconeri, che si augurano di poter festeggiare entrambi i traguardi questa sera contro lo Young Boys. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, Ronaldo ha segnato in tutti i minuti in carriera, dal 1' al 90', recupero compreso. I minuti in cui ha segnato di più sono il 23', con ben 15 gol, il 44', con 11 reti, e il 45', con 10. Nel finale, poi, ben 123 gol tra il 76' e il 90'. Numeri pazzeschi, pronti a essere aggiornati con la maglia della Juventus.