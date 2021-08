La Juventus e Cristiano Ronaldo non si diranno addio, ma la permanenza dell'attaccante portoghese secondo il Corriere della Sera è in una cosidetta prigione dorata. Con allegri non c'è un grande rapporto e il ricchissimo ingaggio che allontana tutte le pretendenti sta portando la società a non pensare in alcun modo ad un rinnovo per il futuro.