. E continua in tal senso, perché poche ore fa sono arrivate anche le prime firme sui documenti per loche comprenderà due ragazzi di talento:con un contratto quinquennale, come Marley Aké diventerà bianconero con le visite mediche previste domani. Un classe 2002 per un classe 2001, affare completato.- In cabina di regia c'è, agente di Tongya che ha approvato questo affare. L'operazione nasce dagliche si conoscono bene, Tongya era a scadenza con la Juve e dunque l'OM coglie l'occasione di prendere un talento italiano con prospettive ottime mentre i bianconeri prenotano Aké, esterno di cui si parla molto bene seppur chiaramente giovane. Opportunità, incasso e soluzione trovata grazie ai rapporti diretti,. Giovani al potere, ancora. Stavolta sull'asse Juve-OM.