Il pareggio di ieri a Marassi ha lasciato l'amaro in bocca alla Juve, i bianconeri hanno steccato il tentativo di sorpasso sull'Inter e- La priorità è sempre un centrocampista, possibilmente una mezz'ala offensiva che possa garantire quella qualità e quei gol che non è riuscito a dare Pogba.. Difficile oggi arrivare al serbo che l'Udinese vorrebbe tenere fino a fine campionato, ma nella lista ci sono altri nomi.- Tra i profili che piacciono di più quello di Heorhij Sudakov, classe 2002 dello Shakhtar Donetsk appena eliminato dalla Champions League. Una tentazione in più per valutare un addio al club ucraino se dovessero arrivare proposte concrete., Sudakov ha cambiato agente affidandosi all'agenzia Pro Star che tra gli altri gestisce anche Malinovskyi e con la Juve aveva già parlato di Mykolenko prima che andasse all'Everton; la controindicazione è la volontà di cercare un profilo più pronto per concludere la stagione.- Il sacrificato individuato per fare cassa dovrebbe essere, poco spazio con Allegri e qualche club che l'ha già inserito nella lista di mercato per gennaio: a oggi,, una cifra che al momento frena i club interessati ma che consentirebbe ai bianconeri di investire subito su un centrocampista a titolo definitivo senza aspettare l'estate, al quale, magari, aggiungerci anche un prestito di una mezz'ala più esperta. Idee e strategie di mercato sul tavolo bianconero, la Juve cerca rinforzi per la rincorsa sull'Inter.