Alessandro Calori, ex difensore del Perugia (decisivo nel 2000 con il gol ai bianconeri sotto l'acquazzone del Curi) parla del club bianconero a Radio Kiss Kiss: “E’ una squadra che sta cambiando se stessa. Sta cercando una mentalità nuova basata su idee di gioco diverse da quelle adottate in passato. La rosa è piena di grandi individualità e qualità. De Ligt? Lo scorso anno ha giocato una grandissima Champions League però, ora che è alla Juve, è di fronte ad una nuova difficile sfida nella quale dovrà dimostrare tutto il suo valore. Non sarà facile perché arriva in un campionato nuovo e deve sapersi adattare".