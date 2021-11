La doppietta realizzata con la maglia del Galles contro la Bielorussia rilancia, il centrocampista dellaparla alla vigilia della sfida con il Belgio e risponde alle critiche: "A me non interessa cosa dicono o scrivono su di me. So io quanto sia importante per me giocare per il Galles o per la Juve. Voglio soltanto farlo il più possibile. Mi sento ancora in grado di poter fare fare grandi prestazioni e spero di riuscirci ancora per tanto tempo. Questo è il mio unico pensiero quando scendo in campo".