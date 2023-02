Chi segue da vicino la Juventus Next gen ne parla benissimo. Sersanti è un talento in fase di decollo tanto che già a gennaio poteva fare il grande salto. Sul centrocampista classe 02’ si erano mosse sia la Sampdoria che il Pisa ma il club bianconero non ha voluto aprire a una trattativa. Perché Alessandro rappresenta il presente e un futuro da strutturare in Prima Squadra. Un passo alla volta con la consapevolezza di aver tra le mani un giocatore ancora con ampi margini di miglioramento.



LA POSIZIONE DELLA JUVE- Non solo Fagioli, Miretti, Rovella e Ranocchia: la Juventus sa che nell’under 23 ci sono diversi talenti con prospettive importanti. Sersanti è uno di questi perché ha gamba, fisico e intelligenza tattica. Una mezzala box to box che sa difendere e attaccare con la stessa intensità. La Vecchia Signora pensa al rinnovo del contratto per blindare un giocatore appetito sia in Italia che all’estero. L’ultima cartolina è arrivata domenica scorsa al Moccagatta di Alessandria contro il Piacenza: accelerazione devastante e assist perfetto per il gol di Pecorino. Sersanti è il nuovo che avanza in casa Juve.