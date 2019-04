Piove sul bagnato in casa Juve. Nonostante l'ottavo scudetto consecutivo solo da formalizzare e una Champions che ora vede i bianconeri favoriti, a preoccupare sono tutti gli infortunati. Proprio in vista dell'Ajax, infatti, per un Ronaldo che si avvicina al rientro c'è anche un capitan Chiellini che rischia di saltare l'appuntamento fin qui più importante della stagione: il difensore avrebbe infatti subito un nuovo problema muscolare al polpaccio, probabilmente figlio di un colpo subito contro il Cagliari, la cui entità verrà valutata solo nelle prossime ore.



DIFESA A PEZZI - Senza Chiellini ecco che per Allegri tutte le scelte saranno forzate, considerando come anche Barzagli e Caceres siano fermi ai box, senza dimenticare il jolly Emre Can. Si profila quindi la prima grande occasione su scala internazionale per Rugani al fianco di Bonucci, con il solo De Sciglio a poter allungare eventualmente la coperta salvo nuovi esperimenti come quello di Alex Sandro.