CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM

e per chi scrive e ama la Juventus da molti, moltissimi anni: ormai non si sa più nemmeno da quanto tempo. Strano come quando ti capita, nella vita, di dover lottare o, più semplicemente, affacciarti su tanti fronti. C’è quello giudiziario, ancora tutto sui giornali, ma comunque faticoso per la sua raffica di notizie. C’è il fronte familiare: John, ormai stufo d’un giocattolo da lui mai tanto amato, Andrea, ancora ferito, che sognerebbe un grande ritorno. E poi c’è la Superlega.