, a scioglierlo dovranno essere Cristianoe Giovannipassando anche attraverso il filo diretto con Max, tenendo ovviamente ben a mente le linee guida imposte dalla proprietà e dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Perché da un punto di vista tecnico ci sarebbero pochi ragionamenti da fare, nel caso in cui alla fine Pauldovesse effettivamente essere squalificato dal Tribunale Nazionale Antidoping allora un innesto di qualità ed esperienza servirebbe senza troppa filosofia. Ma. In vista di gennaio così si potrebbe rivivere un mercato di posizione come quello estivo, tenendo però le antenne dritte su tutte quelle opportunità da provare a cogliere al volo.il profilo per esperienza, leadership e caratteristiche tecniche potrebbe davvero fare al caso dei bianconeri. Anche il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 potrebbe aprire a scenari graditi, come quello di un prestito di mezza stagione con opzione di riscatto. Difficile che la Juve possa muoversi in maniera diversa, ancora tutta da valutare la posizione del Tottenham. Però l'idea c'è.