Il mercato non si ferma mai e lastudia già i piani per la sessione invernale. Con una certezza per. Lo ha confermato lo stesso CFO bianconero in una recente intervista, parlando della situazione relativa ae dell'eventuale arrivo del suo sostituto: "Faremo un punto a Natale, prima vogliamo capire cosa possono darci i giocatori che abbiamo. Poi, se ci saranno occasioni le coglieremo". Ma qual è il profilo nel mirino dalla Vecchia Signora? La ricerca procede su due filoni distinti e paralleli dal punto di vista tecnico: da una parte si valutano giocatori di sostanza come, dall'altra resta viva la possibiità di puntare su un giocatore più tecnico e in questo gruppo rientra ad esempio. Ma non solo, perché c'è un altro nome sempre presente nella lista di Giuntoli.- Resta viva la pista che porta a. Classe 2002, trequartista con spiccata vocazione offensiva, un talento cristallino già messo in mostra fin dai primi passi con il Metalist Kharkiv per poi passare al vivaio dello, con cui nel 2020 ha esordito in Champions League nella storica vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid, senza dimenticare gli exploit con l'Ucraina Under 21 prima e la Nazionale maggiore poi. Sudakov è un punto fermo dello Shakhtar e anche questa stagione è partito alla grande con due gol in cinque presenze in campionato. Non a caso il club di Donetsk, interlocutore sempre tosto sul mercato, fa già una valutazione molto importante per il suo cartellino,, e spera in un salto di qualità in Europa per alzare ulteriormente l'asticella.: una partita, quella in Belgio, che sarà osservata con attenzione dagli scout della Juve per avere nuovi report su un talento che Giuntoli aveva già segnalato ai tempi del Napoli. Gli occhi dei bianconeri sono puntati sul Bosuilstadion di Anversa, Sudakov prova a rialzare lo Shakhtar (ko contro il Porto alla prima giornata) e può mandare un segnale importante anche sul mercato.