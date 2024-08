Juve, Thiago Motta: "Nico e Conceicao devono adattarsi subito, abbiamo giovani forti. Vlahovic meritava il gol"

Getty Images

La Juve vince ancora. I bianconeri rifilano il secondo 3-0 di fila e conquistano dopo la seconda giornata il primo posto in solitaria grazie alle vittorie su Como e Verona. Al termine della sfida del Bentegodi,ha commentato la prova dei suoi ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni."Lì si vede l'atteggiamento di un gruppo, andando a pressare l'avversario si prendono dei rischi, perché alla fine in automatico ti devi aprire, però se vai in questo modo qua hai un grande vantaggio, se si recupera palla così alta con la squadra aperta puoi finire l'azione subito. Complimenti a tutti loro. poi Dusan finisce l'azione e fa gol, siamo contenti perché se lo merita anche per tutto il lavoro fatto nella fase difensiva, ma complimenti anche agli altri perché hanno fatto una buona pressione e creato un'occasione da gol".

"È una fase importante del gioco, abbiamo bisogno di tutti. Oggi i nostri attaccanti hanno aiutato tantissimo, rientrando bene, indirizzando la squadra avversaria, dando una mano a quelli indietro per leggere meglio il momento della pressione, come recuperare, in che zona recuperare meglio la palla. E' importante avere questo equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Ci porta a fare delle partite come stasera"."A livello psicologico lavoriamo tutti, ma sono ragazzi forti, sono ragazzi che hanno un grande talento, grande qualità tecnica, fisica, mentale, ragazzi di squadre di alto livello come la nostra. io, tutto lo staff, tutta la gente, siamo in tanti ad aiutarli, cerchiamo da fuori di metterli nella condizione migliore di entrare in campo e fare il loro lavoro, Ma alla fine i protagonisti sono loro. Sono giocatori di grande livello che quando riescono a giocare in questo modo, insieme, si vede dopo la differenza".

"A inizio partita abbiamo trovato una squadra che stava aspettando cercando di sfruttare il minimo errore nostro. Lettura del gioco è importante, abbiamo i giocatori per attaccare la profondità, Dusan, Kenan, Samu e anche Nicolò Savona. Atteggiamento bello da vedere e lo si vede anche con il nostro pubblico, oggi c'erano 3500 persone, i ragazzi stanno mostrando di avere voglia di fare bene"."Vedo una partita bellissima da giocare, in casa nostra, la prepareremo bene. Faremo il massimo insieme al nostro pubblico per arrivare al risultato che vogliamo".

Poi in conferenza stampa ha aggiunto:"I giocatori forti a prescindere dalla età sono forti e noi li abbiamo. Abbiamo fatto una buona prestazione, un risultato interessante. [...] "C'è tanto lavoro, da parte loro, io sono lì per osservare, istruire, aiutare, quando si allenano bene non è fortuna ma si guadagnano l'opportunità di giocare in una grande squadra come la Juventus"."Due giocatori forti che dovranno adattarsi subito a questo punto per rendere la squadra migliore"."Oggi tante persone hanno lavorato per mettere in condizione i nostri ragazzi. I tifosi hanno creato una bella atmosfera fin dall'inizio seguendoci in 3.500. È stato un bel pre-campionato, abbiamo lavorato bene, siamo stati anche in un posto ben attrezzato in Germania".

"Un leader positivo nel gruppo, ha giocato per la squadra, facendo molto movimento e soprattutto è un giocatore che sa fare goal, sono soddisfatto di lui, deve continuare così"."Ottima prestazione di un lavoro fatto bene da parte di tutti, dai ragazzi in campo a tutte le persone competenti che lavorano per il bene del gruppo. Ognuno di noi cerca di fare il proprio lavoro al massimo per mettere in condizione questi ragazzi, che sono forti, di fare delle ottime prestazioni. Seconda partita senza gol? Tutto è importante nel calcio, qualsiasi dettaglio che si possa migliorare, non ci si può mai accontentare di quello che si è fatto nella partita precedente ma avere già la testa al prossimo allenamento. Ora bisogna prepararsi bene alla prossima partita contro la Roma. una grande del nostro campionato da affrontare davanti al nostro pubblico".