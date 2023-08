La Juventus che ha scaricato Leonardo Bonucci sta tenendo monitorato il mercato dei difensori con la possibilità negli ultimi giorni di mercato di chiudere un colpo in entrata. Fra i tanti nomi proposti secondo RMC Sport sta tornando di moda Jean Clair Todibo, difensore centrale francese classe 1999 già trattato in passato e oggi al Nizza che però valuta il suo cartellino non meno di 30 milioni di euro.