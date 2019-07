⚽️ Un incontro con i vertici dell’ @assocalciatori ha aperto il pomeriggio di capitan #Criscito e compagni.



Poi il trasferimento verso la SportPlatz, dove #Romero è arrivato giusto in tempo per la prima dopo il raduno.



Leggi qui https://t.co/owM5887z6z pic.twitter.com/dmj3cji2UI — Genoa CFC (@GenoaCFC) 11 luglio 2019

Il, seppur in modo particolare, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di ChristiandallaCon un comunicato sul sito, il club ligure ha così annunciato il difensore: "Un incontro con i vertici dell’Associazione Italiana Calciatori rappresentata dal presidente Tommasi, il dg Grazioli e l’ufficio stampa Franco, ha aperto il pomeriggio di capitan Criscito e compagnia per le linee guida della stagione. Poi il trasferimento sui pulmini dell’Edelweiss verso la SportPlatz, dove Cristian Romero è arrivato giusto in tempo per la prima dopo il raduno. Mister Andreazzoli ha riunito il team in palestra snocciolando i dettagli, come da abitudine, del programma da svolgere".