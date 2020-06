Come spiegato da Sky Sport, il Napoli è irritato con Arkadiusz Milik perché ha dato apertura ad ascoltare l'offerta della Juventus, una scelta che non è piaciuta per niente ai dirigenti di fiducia di De Laurentiis. Inoltre, sul tavolo dell'attaccante polacco è arrivata ora anche la proposta dell'Atlético Madrid che pensa a Milik per il proprio attacco.